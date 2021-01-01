جدول مباريات الدوري المغربي 2021، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على ترتيب الدوري المغربي 2020-2021، جدول المباريات جميع الجولات خلال الموسم، وما هي القنوات الناقلة للبطولة الأولى في المغرب؟

إذا كنت تبحث عن أحد أكثر الدوريات العربية إثارةً، فلا شك أنك في حاجة لمتابعة الدوري المغربي ، فهو الدوري العربي الذي يمكننا أن نطلق عليه دوري كامل العدد، ومع الجولات الأخيرة كل موسم يشتعل الصراع على اللقب، ولا يحسم إلا مع صافرة نهاية المباراة الأخيرة من البطولة.

اعتاد عشاق الكرة العربية على صدام الأهلي والزمالك في الدوري المصري، أو صراع الهلال والنصر في الدوري السعودي، لكن في دوري البطولة المغربي لا يمكنك أن تجد صراع ثنائي، فالمنافسة هنا مشتعلة بين عدد من الفرق، ونادرًا ما تجد حامل للقب يحافظ على لقبه، خاصةً في المواسم الأخيرة.

انطلق الدوري المغربي 2020-21 في 4 ديسمبر 2020، على أن ينتهي في 18 أغسطس 2021 مالم يطرأ طارئ على غرار فيروس كورونا الذي تسبب في شلل كرة القدم الموسم الماضي.

المزيد من الفرق

تحمل هذه النسخة الرقم 64 في تاريخ البطولة، فالنسخة الأولى كانت في 1956-57 وفاز بها الكوكب المراكشي، أما عن البطل التاريخي للدوري المغربي فهو نادي الوداد الذي حصل عليها 20 مرة من قبل، كان آخرها الموسم قبل الماضي 2018-19.

يتنافس في دوري البطولة المغربي 16 فريقًا، يتأهل البطل والوصيف إلى دوري أبطال إفريقيا، أما صاحب المركز الثالث فيشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يتأهل صاحبا المركزين الرابع والخامس إلى البطولة العربية، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى الدرجة الثانية.

تأهل إلى دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي الرجاء البطل والوداد الوصيف، ويشارك نهضة بركان في الكونفدرالية بعد حصوله على المركز الثالث، وسيتواجد الفتح الرباطي ومولودية وجدة في كأس العرب للأندية الأبطال.

أما عن الهابطين فكانا أولمبيك خريبكة ورجاء بني ملال، وصعد بدلاً منهما المغرب الفاسي وشباب المحمدية.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الدوري المغربي 2020-21 والقنوات الناقلة، كذلك ترتيب الدوري المغربي .

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ترتيب الدوري المغربي 2020-21

يحتل الرجاء المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 13 نقطة بعد مرور 5 جولات، ويأتي في المركز الثاني الوداد بفارق نقطة واحدة.

ما هي القنوات الناقلة للدوري المغربي؟

تمتلك الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بحقوق بث مباريات الدوري المغربي ، وذلك عبر شاشة القناة الرياضية المغربية.

في حالة تداخل المباريات، تنقل بعض المباريات على القناة الأولى المتنوعة وعلى القناة الثانية.

كذلك تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية بإذاعة مباراتين في كل أسبوع، وذلك بالاتفاق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

تردد القنوات الناقلة للدوري المغربي

القنوات الناقلة التردد باقة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نايل سات - 11474 عمودي - 27500 beIN SPORTS HD نايل سات - 11054 أفقي - 27500

جدول مباريات الدوري المغربي 2020-21 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب المغرب التطواني - يوسفية برشيد الجمعة 25 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 0-0 المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الفتح الرباطي - الدفاع الحسني الجديدي الجمعة 25 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 1-1 ملعب مولاي الحسن سريع وادي زم - الجيش الملكي السبت 26 ديسمبر 2020،

15:30 المغرب، 16:30 مصر 0-0 ملعب الفوسفاط الرجاء - شباب المحمدية السبت 26 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 0-1 المركب الرياضي محمد الخامس المغرب الفاسي - الوداد السبت 26 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 1-0 المركب الرياضي لفاس نهضة الزمامرة - اتحاد طنجة الأحد 27 ديسمبر 2020،

15:30 المغرب، 16:30 مصر 1-4 ملعب البشير حسنية أكادير - أولمبيك آسفي الأحد 27 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 0-2 ملعب أدرار مولودية وجدة - نهضة بركان الأحد 27 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 1-0 الملعب الشرفي بوجدة

جدول مباريات الدوري المغربي 2020-21 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب يوسفية برشيد - أولمبيك آسفي السبت 19 ديسمبر 2020،

15:30 المغرب، 16:30 مصر 0-0 الملعب البلدي لبرشيد الوداد - حسنية أكادير السبت 19 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 0-3 المركب الرياضي محمد الخامس نهضة بركان - الرجاء السبت 19 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 1-0 الملعب البلدي لبركان شباب المحمدية - سريع وادي زم السبت 19 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 0-0 ملعب البشير الجيش الملكي - الفتح الرباطي الأحد 20 ديسمبر 2020،

15:30 المغرب، 16:30 مصر 0-0 المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مولدية وجدة - نهضة الزمامرة الأحد 20 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 2-1 الملعب الشرفي بوجدة اتحاد طنجة - المغرب التطواني الأحد 20 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 1-1 ملعب طنجة الدفاع الحسني الجديدي - المغرب الفاسي الأحد 20 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 2-1 ملعب بن أحمد العبدي

جدول مباريات الدوري المغربي 2020-21 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهضة الزمامرة - الجيش الملكي الجمعة 11 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 2-0 ملعب بن أحمد العبدي المغرب الفاسي - يوسفية برشيد السبت 12 ديسمبر 2020،

15:30 المغرب، 16:30 مصر 1-1 ملعب الحسن الثاني أولمبيك آسفي - الوداد السبت 12 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 1-2 ملعب المسيرة الخضراء حسنية أكادير - شباب المحمدية السبت 12 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 0-0 ملعب أدرار سريع وادي زم - نهضة بركان الأحد 13 ديسمبر 2020،

15:30 المغرب، 16:30 مصر 3-1 ملعب الفوسفاط المغرب التطواني - الدفاع الحسني الجديدي الأحد 13 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 2-2 ملعب طنجة الفتح الرباطي - اتحاد طنجة الأحد 13 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 1-0 ملعب مولاي الحسن الرجاء - مولودية وجدة الأحد 13 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 0-3 المركب الرياضي محمد الخامس

جدول مباريات الدوري المغربي 2020-21 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهضة بركان - المغرب الفاسي الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

15:30 المغرب، 16:30 مصر 1-1 الملعب البلدي لبركان الجيش الملكي - المغرب التطواني الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 3-2 المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله شباب المحمدية - نهضة الزمامرة الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 0-1 ملعب البشير الدفاع الحسني الجديدي - الوداد الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

15:30 المغرب، 16:30 مصر 1-0 ملعب بن أحمد العبدي يوسفية برشيد - حسنية أكادير الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 0-0 الملعب البلدي لبرشيد اتحاد طنجة - أولمبيك آسفي الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 0-1 ملعب طنجة مولودية وجدة - الفتح الرباطي الخميس 10 ديسمبر 2020،

17:30 المغرب، 18:30 مصر 1-0 الملعب الشرفي بوجدة الرجاء - سريع وادي زم الخميس 10 ديسمبر 2020،

19:30 المغرب، 20:30 مصر 2-3 المركب الرياضي محمد الخامس

جدول مباريات الدوري المغربي 2020-21 - الجولة الأولى