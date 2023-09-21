جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024

بلال محمد
Al-Ahly - Al Masry Egypt Premier League 2023-2024Al-Ahly Twitter
الأهليالزمالكالدوري المصري الممتازبيراميدزالإسماعيليالاتحاد السكندريالمصري البورسعيدي

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024...

انطلقت النسخة 65 من الدوري المصري الممتاز في 18 سبتمبر 2023، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز 18 فريقًا، يتأهل ثنائي القمة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الثالث والرابع في الكونفدرالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ترتيب الدوري المصري 2023-2024: الأهلي يضرب المصري برباعية وتعادل بيراميدز والزمالك

افتتح الأهلي مبارياته هذا الموسم بفوز عريض على المصري بأربعة أهداف دون رد، بينما تعادل الزمالك مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي110040+43
2بلدية المحلة110020+23
3طلائع الجيش110020+23
4فيوتشر110020+23
5الداخلية110010+13
6زد110010+13
7الاتحاد110010+13
8بيراميدز10102201
9الزمالك10102201
10سموحة10101101
11الجونة10101101
12الإسماعيلي100101-10
13إنبي100101-10
14سيراميكا كليوباترا100101-10
15البنك الأهلي100102-20
16المقاولون العرب100102-20
17فاركو100102-20
18المصري100104-40

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 - الجولة 1

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
طلائع الجيش - البنك الأهليالإثنين 18 سبتمبر 2023،
19:00 مصر والسعودية		0-2جهاز الرياضة العسكري
زد - الإسماعيليالثلاثاء 19 سبتمبر 2023،
16:00 مصر والسعودية		0-1القاهرة
الأهلي - المصريالثلاثاء 19 سبتمبر 2023،
19:00 مصر والسعودية		0-4الجيش ببرج العرب
الداخلية - إنبيالأربعاء 20 سبتمبر 2023،
16:00 مصر والسعودية		0-1السلام
المقاولون العرب - بلدية المحلةالأربعاء 20 سبتمبر 2023،
19:00 مصر والسعودية		2-0المقاولون العرب
سموحة - الجونةالأربعاء 20 سبتمبر 2023،
19:00 مصر والسعودية		1-1الإسكندرية
فاركو - فيوتشرالخميس 21 سبتمبر 2023،
16:00 مصر والسعودية		2-0الجيش ببرج العرب
الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباتراالخميس 21 سبتمبر 2023،
19:00 مصر والسعودية		0-1الإسكندرية
بيراميدز - الزمالكالخميس 21 سبتمبر 2023،
19:00 مصر والسعودية		2-2الدفاع الجوي

اختيارات المحررين