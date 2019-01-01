جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020 | الأهلي يتخطى سموحة وبيراميدز يسحق إنبي

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري 2019-20 بعد انطلاق الجولة الأولى

أبانوب صفوت

انطلقت النسخة رقم 61 من الدوري المصري الممتاز في 21 سبتمبر من عام 2019، والذي كانت نسخته الأولى عام 194، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 41 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بمعدل 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

تُوج المارد الأحمر بالدوري المصري في الموسم الماضي بصعوبة شديدة بعد أن ظل الفارس الأبيض متصدراً لجدول الترتيب أغلب فترات الموسم، وهي المرة الرابعة له على التوالي، ليترك المركز الثاني لأكثر فريق حقق مركز الوصيف وهو الزمالك والذي حاز عليه بمعدل 33 مرة.

يتكون الدوري المصري الممتاز من 18 فريق يتنافسون فيما بينهم ذهاباً وإياباً لتحديد البطل، وفي نهاية الموسم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث بطولة كأس الكونفدرالية في السنة التالية، وعلى الجانب الآخر تهبط الثلاث فرق التي تُنهي في المؤخرة للدرجة الأدنى.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم حتى الآن...

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جدول ترتيب الدوري المصري 2019-20