جدول ترتيب الدوري القطري: السد ينفرد بالصدارة مبكرًا وسقوط الدحيل

تعرف على جدول ترتيب الدوري القطري بعد انطلاق الجولة الثانية..

انطلق الموسم الجديد من الدوري القطري في 3 سبتمبر 2020، ويحمل هذا الموسم الرقم 48 في تاريخ البطولة الأهم في قطر.

يتنافس في دوري نجوم قطر 12 فريقًا على الفوز بالبطولة الغالية، ويواجهون بعضهم البعض ذهابًا وإيابًا طوال الموسم، وفي النهاية يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرةً إلى دوري أبطال آسيا، أما المركز الثالث والرابع فيخوض صاحبيه غمار الأدوار التمهيدية من البطولة الأهم في القارة الصفراء، وفي الجهة الأخرى يهبط صاحب المركز الثاني عشر والأخير مباشرةً إلى الدرجة الأدنى، أما صاحب المركز قبل الأخير فيخوض ملحق للهبوط.

لن يشارك الفائز بالدوري القطري هذا الموسم في البطولة الآسيوية وحسب، بل أيضًا سيحظى بالمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ستستضيفها قطر العام القادم وسيخوض الفائز بالدوري غمار المنافسة باعتباره ممثل البلد المستضيف.

المزيد من الفرق

فاز الدحيل بدوري نجوم قطر الموسم الماضي وشارك بالفعل في دوري أبطال آسيا، وهو الآن على بعد أسابيع قليلة من المشاركة في مونديال الأندية الذي سيقام في الأراضي القطرية (إن لُعب نظرًا لظروف فيروس كورونا وضغط المواعيد)، واحتل المركز الثاني الريان بينما أتى السد في المرتبة الثالثة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري القطري 2020-2021...

ترتيب هدافي الدوري القطري

جدول ترتيب الدوري القطري 2020-2021

انطلقت الجولة الثانية بفوز السد على السيلية بخماسية لهدف، بينما فاز الريان على مضيفه الغرافة بثلاثة أهداف لهدف وهُزم الدحيل على يد الوكرة بهدف نظيف.

ترتيب الدوري القطري:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السد 2 2 0 0 10 2 +8 6 2 الأهلي 2 2 0 0 4 1 +3 6 3 الريان 2 1 1 0 4 2 +2 4 4 الدحيل 2 1 0 1 3 1 +2 3 5 الغرافة 2 1 0 1 3 3 0 3 6 الوكرة 2 1 0 1 2 2 0 3 7 الخريطيات 2 1 0 1 3 6 -3 3 8 الخور 2 0 2 0 2 2 0 2 9 العربي 2 0 1 1 2 4 -1 1 10 أم صلال 2 0 1 1 0 3 -3 1 11 السيلية 2 0 1 1 2 6 -4 1 12 قطر 2 0 0 2 1 4 -3 0