جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-22
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بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يكون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العهد السعودي.
فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، كذلك الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.
هبط من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي القادسية والوحدة والعين بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما تأهل الثلاثي الطائي والحزم والفيحاء.
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وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي 2021-2022...
ترتيب الدوري السعودي 2020-21: الاتحاد يسقط في فخ الهزيمة أمام الفيحاء
سقط الاتحاد في فخ الهزيمة أمام الفيحاء، في الجولة الأولى من المسابقة بهدف دون رد.
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الفيحاء
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|أبها
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الحزم
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الرائد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الطائي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ضمك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الباطن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|الاتحاد
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 1
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|الملعب
|
الفيحاء - الاتحاد
|الأربعاء 11 أغسطس 2021،
3 محرم 1443،
19:15 السعودية، 18:15 مصر
|0-1
|مدينة المجمعة الرياضية
|أبهاء - الشباب
|الخميس 12 أغسطس 2021،
4 محرم 1443،
19:15 السعودية، 18:15 مصر
|استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
|الرائد - الفتح
|الخميس 12 أغسطس 2021،
4 محرم 1443،
19:20 السعودية، 18:20 مصر
|استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
|الحزم - التعاون
|الخميس 12 أغسطس 2021،
4 محرم 1443،
20:55 السعودية، 19:55 مصر
|ملعب نادي الحزم
|
النصر - ضمك
|الجمعة 13 أغسطس 2021،
5 محرم 1443،
19:05 السعودية، 18:05 مصر
|مرسول بارك
|الأهلي - الفيصلي
|الجمعة 13 أغسطس 2021،
5 محرم 1443،
20:55 السعودية، 19:55 مصر
|مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)
|الاتفاق - الباطن
|السبت 14 أغسطس 2021،
6 محرم 1443،
18:55 السعودية، 17:55 مصر
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الهلال - الطائي
|السبت 14 أغسطس 2021،
6 محرم 1443،
20:55 السعودية، 19:55 مصر
|استاد الملك فهد الدولي