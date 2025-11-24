انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026 في ظل ترقب من الجماهير التي تتطلع للإثارة والمنافسة الشرسة.

وتمكن برشلونة، في الموسم الماضي من حسم لقب الدوري، للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية الكثير من الإثارة والمتعة، خاصة من القطبين ريال مدريد، وبرشلونة، فالفريق الملكي يدخل الموسم بعد تدعيم صفوفه بعد من اللاعبين، بينما يعمل الفريق الكتالوني تحت القيادة الفنية للألماني هانز فليك، على تكرار إنجاز الموسم الماضي.

ويشارك في الموسم الجاري ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، إلتشي، ليفانتي وريال أوفييدو.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026..

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026: ريال مدريد يستعيد الصدارة على الرغم من تعادله أمام إلتشي

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال مدريد 13 10 2 1 28 12 +16 32 2 برشلونة 13 10 1 2 36 15 +21 31 3 فياريال 13 9 2 2 26 11 +15 29 4 أتلتيكو مدريد 13 8 4 1 25 11 +14 28 5 ريال بيتيس 13 5 6 2 20 14 +6 21 6 إسبانيول 13 6 3 4 17 16 +1 21 7 خيتافي 13 5 2 6 12 15 -3 17 8 أتلتيك بيلباو 13 5 2 6 12 17 -5 17 9 ريال سوسييداد 13 4 4 5 17 18 -1 16 10 إلتشي 13 3 7 3 15 16 -1 16 11 إشبيلية 13 5 1 7 19 21 -2 16 12 سيلتا فيجو 13 3 7 3 16 18 -2 16 13 رايو فاييكانو 13 4 4 5 12 14 -2 16 14 ديبورتيفو ألافيس 13 4 3 6 11 12 -1 15 15 فالنسيا 13 3 4 6 12 21 -9 13 16 ريال مايوركا 13 3 3 7 13 20 -7 12 17 أوساسونا 13 3 2 8 10 16 -6 11 18 جيرونا 13 2 5 6 12 25 -13 11 19 ليفانتي 13 2 3 8 16 24 -8 9 20 ريال أوفييدو 13 2 3 8 7 20 -13 9

