تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-GETAFEAFP
بلال محمد

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

الدوري الإسباني – لا ليجاريال مدريدبرشلونةأتلتيك بيلباوأتلتيكو مدريدسيلتا فيجوخيتافيجيرونالاس بالماسليجانيسمايوركاأوساسونارايو فايكانوريال بيتيسريال سوسييدادريال بلد الوليدفالنسيافياريال

تعرف على جدول جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025...

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025 في ظل ترقب من الجماهير التي تتطلع للإثارة والمنافسة الشرسة.

وتمكن ريال مدريد، في الموسم الماضي من حسم لقب الدوري، للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم، ليؤكد هيمنته على البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية الكثير من الإثارة والمتعة، خاصة من القطبين ريال مدريد، وبرشلونة، فالفريق الملكي يدخل الموسم بعد تدعيم صفوف بالنجم كيليان مبابي، بينما سيعمل الفريق الكتالوني تحت القيادة الفنية للألماني هانز فليك، على استعادة أداء ونتائج البلوجرانا التي اعتادت عليها الجماهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشارك في الموسم الجاري ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، ليجانيس، بلد الوليد وإسبانيول.

ويشهد موسم 2024-25 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024، والثاني بين 7-15 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 11-19 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 17-25 في عام 2025.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025..

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025: بيلباو يفتتح الموسم بتعادل مع خيتافي

افتتح اتلتيك بيلباو، امام نظيره خيتافي مباريات الدوري هذا الموسم، وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما تعادل ريال بيتيس مع جيرونا بالنتيجة ذاتها.

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أتلتيك بيلباو10101101
2خيتافي10101101
3ريال بيتيس10101101
4جيرونا10101101
5أتلتيكو مدريد00000000
6أوساسونا00000000
7ليجانيس00000000
8ديبورتيفو ألافيس00000000
9برشلونة00000000
10إسبانيول00000000
11سيلتا فيجو00000000
12ريال مايوركا00000000
13رايو فاييكانو00000000
14ريال مدريد00000000
15ريال سوسييداد00000000
16ريال بلد الوليد00000000
17إشبيلية00000000
18لاس بالماس00000000
19فالنسيا00000000
20فياريال00000000

جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
أتلتيك بيلباو - خيتافيالخميس 15 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		1-1سان ماميس
ريال بيتيس - جيروناالخميس 15 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		1-1بينتو فيامارين
سيلتا فيجو - ديبورتيفو ألافيسالجمعة 16 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		بلايدوس
لاس بالماس - إشبيليةالجمعة 16 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		جران كاناريا
أوساسونا - ليجانيسالسبت 17 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		آل سادار
فالنسيا - برشلونةالسبت 17 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		ميستايا
ريال سوسييداد -رايو فاييكانوالأحد 18 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		أنويتا
ريال مايوركا - ريال مدريدالأحد 18 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		إيبيروستار
ريال بلد الوليد - إسبانيولالإثنين 19 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		خوسيه زوريلا
فياريال - أتلتيكو مدريدالإثنين 19 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		لا سيراميكا
إعلان