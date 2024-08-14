تعرف على جدول جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025...

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025 في ظل ترقب من الجماهير التي تتطلع للإثارة والمنافسة الشرسة.

وتمكن ريال مدريد، في الموسم الماضي من حسم لقب الدوري، للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم، ليؤكد هيمنته على البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية الكثير من الإثارة والمتعة، خاصة من القطبين ريال مدريد، وبرشلونة، فالفريق الملكي يدخل الموسم بعد تدعيم صفوف بالنجم كيليان مبابي، بينما سيعمل الفريق الكتالوني تحت القيادة الفنية للألماني هانز فليك، على استعادة أداء ونتائج البلوجرانا التي اعتادت عليها الجماهير.

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ويشارك في الموسم الجاري ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، ليجانيس، بلد الوليد وإسبانيول.

ويشهد موسم 2024-25 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024، والثاني بين 7-15 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 11-19 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 17-25 في عام 2025.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025..