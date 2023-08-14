جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024

بلال محمد
Bellingham Real Madrid 2023-24
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةريال مدريدريال مايوركاريال سوسيدادأوساسونارايو فاييكانوأتليتكو مدريدجيروناخيتافيأتليتيكو بلباوفالنسياألميرياقادشديبورتيفو ألافيسلاس بالماسغرناطةإشبيليةفياريالBetis CFسيلتا فيغو

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024...

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023-2024 في ظل ترقب من الجماهير التي تتطلع للإثارة والمنافسة الشرسة.

برشلونة نجح في العودة للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب لثلاثة مواسم متتالية، ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية من جديد بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي.

ويشارك في الموسم الحالي ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، غرناطة، ولاس بالماس بالإضافة إلى ألافيس الذي تأكد صعوده بعد الفوز على ليفانتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023، والثاني بين 9-17 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 13-21 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 18-26 في عام 2024.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024..

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024: فوز ريال مدريد على بيلباو وتعادل برشلونة

فاز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، بينما تعادل برشلونة سلبيًا أمام خيتافي.

وفاز فالنسيا على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، بينما خسر ألميريا من رايو فاييكانو بهدفين دون رد.

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1رايو فاييكانو110020+23
2ريال مدريد110020+23
3أوساسونا110020+23
4فالنسيا110021+13
5ريال بيتيس110021+13
6ريال سوسييداد10101101
7لاس بالماس10101101
8ريال مايوركا10101101
9جيرونا10101101
10برشلونة10100001
11خيتافي10100001
12ديبورتيفو ألافيس00000000
13أتلتيكو مدريد00000000
14قادش00000000
15غرناطة00000000
16فياريال100112-10
17إشبيلية100112-10
18ألميريا100102-20
19سيلتا فيجو100102-20
20أتلتيك بيلباو100102-20

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 - الجولة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

ألميريا - رايو فاييكانوالجمعة 11 أغسطس 2023
20:30 مصر والسعودية		2-0ألعاب البحر المتوسط
إشبيلية - فالنسياالجمعة 11 أغسطس 2023
22:30 مصر والسعودية		2-1رامون سانشيز بيثخوان
ريال سوسييداد - جيروناالسبت 12 أغسطس 2023
18:30 مصر والسعودية		1-1بالايدوس
لاس بالماس - مايوركاالسبت 12 أغسطس 2023
20:30 مصر والسعودية		1-1جران كاناريا
أتلتيك بيلباو - ريال مدريدالسبت 12 أغسطس 2023
22:30 مصر والسعودية		2-0سان ماميس
سيلتا فيجو - أوساسوناالأحد 13 أغسطس 2023
18:30 مصر والسعودية		2-0أنويتا
فياريال - ريال بيتيسالأحد 13 أغسطس 2023
20:30 مصر والسعودية		2-1لا سيراميكا
خيتافي - برشلونةالأحد 13 أغسطس 2023
22:30 مصر والسعودية		0-0كوليسيوم ألفونسو بيريز
قادش - ألافيسالإثنين 14 أغسطس 2023
20:30 مصر والسعودية		-رامون دي كارنازا
أتلتيكو مدريد - غرناطةالإثنين 14 أغسطس 2023
22:30 مصر والسعودية		-سيفيتاس ميتروبوليتانو