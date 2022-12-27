جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

بلال محمد
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Marcus Rashford celebrate Manchester United Forest 2022-23Getty Images
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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على ليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين ليفربول، حتى الجولة الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، تنافسًا كبيرًا على اللقب، في ظل التدعيمات التي قامت بها الفرق، وبطبيعة الحال سيعمل مانشستر سيتي مع مدربه بيب جوارديولا على الحفاظ على لقبه.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023..

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23: آرسنال يحافظ على الصدارة

حافظ آرسنال على الصدارة بعد الفوز على وست هام، بينما انتصر نيوكاسل يونايتد ليخطف المركز الثاني من مانشستر سيتي

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1آرسنال1513113612+2440
2نيوكاسل169613211+2133
3مانشستر سيتي 14 10224014+2632
4توتنهام169343323+1030
5 مانشستر يونايتد159242320+329
6 ليفربول157443118+1325
7 برايتون157352620+624
8تشيلسي157351917+224
9 فولهام166462726-122
10 برينتفورد164842527-221
11كريستال بالاس155461521-619
12أستون فيلا165381725-818
13ليستر سيتي165292528-317
14 بورنموث164481834-1616
15 ليدز يونايتد144372226-415
16وست هام1542101320-714
17 إيفرتون163581219-714
18 وولفرهامبتون163491025-1513
19 نوتنجهام فورست16 3491133-2213
20 ساوثامبتون1633101430-1612

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة عشرة

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
برينتفورد - توتنهامالإثنين 26 ديسمبر 2022،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		2-2جريفين بارك
إيفرتون - وولفرهامبتونالإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		2-1جوديسون بارك
ساوثامبتون - برايتونالإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		3-1سانت ماري
ليستر سيتي - نيوكاسلالإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		3-0كينج باور
كريستال بالاس - فولهامالإثنين 26 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		3-0سيلهرست بارك
أستون فيلا - ليفربولالإثنين 26 ديسمبر 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية		3-1فيلا بارك
أرسنال - وست هامالإثنين 26 ديسمبر 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		1-3استاد الإمارات
تشيلسي - بورنموثالثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية		0-2ستامفورد بريدج
مانشستر يونايتد - نوتينجهامالثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		0-3أولد ترافورد
ليدز يونايتد - مانشستر يونايتدالأربعاء 28 ديسمبر 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		-إيلاند رود