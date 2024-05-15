جدل بعد مزاعم اتهام رونالدو وأوتافيو بتعاطي منشطات .. وخبير يفجرها: الجهل سيطر!

زيارة لجنة الرقابة على المنشطات للأندية فتحت الباب أمام الكثير من الجدل بشكل غريب..

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استغل البعض زيارة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لنادي النصر السعودي أمس الثلاثاء، ليبدأ الترويج لمزاعم عن نتائج الفحوصات.

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اللجنة زارت العالمي بالأمس ضمن زيارتها لعدة أندية منها الهلال، وبحسب مصادر "كووورة" تم أخذ عينة من الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو فقط من بين لاعبي الأول.

وخلال الساعات الماضية، بدأ البعض لترويج أنباء عن ثبوت إيجابية عينة أحد لاعبي النصر البرتغاليين، ووجود مساعٍ لمنع إعلان النتيجة أمام الرأي العام، على أمل إعادة أخذ العينة والتأكد أكثر.

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لكن يبدو أن مروجي هذه المزاعم ما هم إلا من راغبي ضرب العالمي قبل ديربي الرياض أمام الهلال، والمقرر إقامته في 17 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

الخبير القانوني أحمد الأمير أوضح استحالة ظهور النتائج الليلة، موضحًا أن الأمر يستغرق على الأقل عشرة أيام، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مشكلة الجهل في وسطنا الرياضي! العينة أخذت بالأمس وتحتاج أن ترسل خارج السعودية لإجراء الكشف عليها وعادة ما تحتاج ما بين 10-15 يوم لمعرفة نتيجتها ولكن هي فئة محددة من تنشر تلك الأكاذيب في وسطنا الرياضي!".

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