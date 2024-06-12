بعد جدل تهميش ذهبيي الهلال .. الحقيقة قبل الانتخابات المرتقبة لاختيار رئيس الزعيم

هل الهلال تعمد تهميش بعض أعضائه الذهبيين؟

رغم أن الهلال السعودي هو الأكثر استقرارًا إلا أن الجدل حل عليه قبل الانتخابات المرتقبة على رئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي.

لجنة الانتخابات اعتمدت اليوم الأربعاء، قائمة الرئيس الحالي فهد بن نافل كاملة، فيما قررت استبعاد منافسه يزيد أبونيان وقائمته بالكامل لعدم استيفاء شروط الترشح.

لكن الجدل كان خاصًا بالأعضاء الذهبيين للنادي، فقد صدرت قائمة بأسماء الأعضاء الذهبيين للنادي ومقدار أصواتهم في الانتخابات دون وجود أسماء عدد من الأعضاء، ليبدأ الحديث عن تهميش متعمد.

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ورفض عبدالله بن إبراهيم العُمرى؛ العضو الذهبي لقلعة الزعيم، ترك مساحة كبيرة للجدل، ليخرج مؤكدًا أن عدم وجود اسمه وعدد من زملائه ما هو إلا خلل لا علاقة للنادي به، مشددًا على أنه يسعى لتصحيحه بالتواصل مع وزارة الرياضة.

وكتب العُمري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بخصوص عدم وجود اسمي وبعض أخواني أعضاء النادي الذهبيين هو خلل بسيط ولا يتحمله النادي بتاتًا، كما أعلن دعمي المعنوي للأستاذ فهد بن سعد بن نافل وأعضاء شركة الهلال، وأبلغكم أني أعمل وأتواصل مع الوزارة لحل هذا الخلل، وفق الله الهلال ورجالاته".

يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية للهلال لاختيار الرئيس الجديد وأعضاء مجلس الإدارة من المقرر أن ينعقد في 20 من يونيو الجاري، ومن المنتظر نجاح ابن نافل بالتزكية في ظل عدم وجود منافسين له.