شهدت مباراة ريال مدريد وأتالانتا ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حالة طرد مبكر في الشوط الأول على لاعب الفريق المضيف ريمو فرولير.

العرقلة حصلت خارج منطقة الجزاء وكانت طرد مباشر بالبطاقة الحمراء، الأمر الذي طرح أسئلة حول "شدّة العقوبة"، هل كان يستحق اللاعب بطاقة صفراء عوضاَ عن الحمراء؟

التفسير التحكيمي

❌ "Excesiva la roja a Freuler, una falta que se podía haber resuelto con tarjeta amarilla" https://t.co/PCFVBPuxwb #LaPolémica del Atalanta-Real Madrid, por Andújar Oliver, árbitro de @RadioMARCA pic.twitter.com/CqZWc5oDYO

احتمالية السيطرة على الكرة كانت بحوزة ميندي (المهاجم)، وأقرب مدافع من أتالانتا كان بعيد عن المهاجم أكثر من 7 أمتار وليس هناك أي مدافع من أتالانتا قريب من المهاجم، كما أن اتجاه اللعب كان نحو المرمى، مما يعني انها عرقلة هجمة لمهاجم من قبل آخر مدافع في هجمة تؤدي إلى هدف.

صحيفة الماركا أقرّت بصحة الحالة لكن خبيرها التحكيمي وصف القرار بـ"القاسي" معتبراً أن الحكم كان ممكن أن يكتفي بالبطاقة الصفراء.