بعد جدل باريس.. جمهور جلطة سراي يجدد دعم فلسطين برسالة: دعوا أطفال غزة يعيشون!

ملاعب أوروبا تتسابق لتوجيه الرسائل النارية

على طريقة جماهير باريس سان جيرمان، كررت جماهير جلطة سراي نفس السلوك الداعم لفلسطين، من خلال "تيفو" في مدرجات ملعب "رامس بارك" خلال مباراة فريقها ضد توتنهام في الدوري الأوروبي.

ورفعت الجماهير التركية شعارات "فلسطين حرة" و"الإبادة في فلسطين" و"دعوا أطفال غزة يعيشون".. بعد يوم واحد من رفع جماهير باريس سان جيرمان لافتات مشابهة في ملعب حديقة الأمراء خلال مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

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ورداً على نشر التيفو المؤيد لفلسطين في ملعب حديقة الأمراء، تم إخطار بالاستدعاء لكل من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، والمدير العام لباريس سان جيرمان، فيكتوريانو ميليرو، إلى وزارة الداخلية الفرنسية يوم الجمعة.

وحقق جلطة سراي الفوز على توتنهام 3-2 في مباراة بالغة الإثارة توهج فيها النجم النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين المنتقل إلى العملاق التركي من صفوف نابولي الإيطالي.

وسجل أهداف جلطة سراي كل من أوسيمين "هدفين" ويونس أكجون "هدفًا" بينما سجل هدفي توتنهام كل من ويل لانكشاير ودومينيك سولانكي.