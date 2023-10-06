جدة خضراء .. الأهلي يحسم الديربي ويتخطى الاتحاد بهدف كيسييه

الأهلي يحسم ديربي جدة ويتغلب على الاتحاد....

حسم الأهلي، ديربي جدة لصالحه، بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، في قمة الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

المباراة بدأت بقوة وبسرعة وافتتح الأهلي أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود تسلل على فراس البريكان.

وفي الدقيقة 12 جاء الرد من الاتحاد، بتسديدة قوية من كريم بنزيما ولكن إدوارد ميندي تصدى لها بقدمه واستمر التعادل السلبي.

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وبعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، أرسل محرز عرضية من الجانب الأيمن، قابلها فراس البريكان برأسية وصلت إلى فرانك كيسيه الذي سدد تسديدة قوية على الطاير سكنت الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، تعاطف القائم مع الضيوف، بعدما ارتطمت فيه تسديدة بنزيما القوية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

استمر طوفان هجمات الاتحاد بحثًا عن هدف التعادل، وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، مرر بنزيما الكرة إلى رومارينيو الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها ميندي وحافظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 70 نجح كريم بنزيما في فك الطلاسم الدفاعية لنادي الأهلي، وسجل هدف التعادل ولكن الحكم الغاه لوجود خطأ على كورنادو قبل أن يسدد بنزيما الكرة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي عند النقطة 19 في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الرابع بنفس العدد من النقاط.