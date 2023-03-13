جدار برلين الذي لن يسقط .. تير شتيجن يحطم رقمًا صمد 19 عامًا في الدوري الإسباني!

جدار ألمانيا يستعيد مستواه.

حطم الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة رقمًا قياسيًا في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام أتلتيك بيلباو.

برشلونة انتصر على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، لحساب الجولة ال25 من الدوري الإسباني، ليحافظ على صدارة الترتيب.

وكشفت شركة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام الإحصائية لمجال الرياضة أن شتيجن تمكن من كسر رقم قياسي ظل صامدًا لمدة 19 عامًا.

وغرد حساب "أوبتا": "مارك أندريه تير شتيجن هو أول حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه 19 مرة في أول 25 مباراة في موسم واحد في تاريخ الليجا متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله فرانسيسكو ليانو مع ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 1993/1994 ب18 مباراة دون تلقي هدف".

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة من 25 مباراة، ب21 فوز وهزيمتين، وتعادلان، ولم تسكن شباكه إلا ثمان أهداف.