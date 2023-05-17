جحيم ريال مدريد أم مانشستر سيتي؟ إنتر يختار المنافس المفضل بنهائي الأبطال!

من يواجه الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أعرب خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلانو عن تفضيله لمنافس فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول بعد فوز النيراتزوري بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على غريمهم ميلان، وتأهل الفريق إلى النهائي للمرة الأولى منذ موسم الثلاثية الناجحة في عام 2010.

زانيتي الذي قاد إنتر ميلانو للفوز بدوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ قبل 13 عامًا يفضل مواجهة مانشستر سيتي عوضًا عن ريال مدريد، حامل اللقب والذي فاز بالبطولة 14 مرة.

وقال زانيتي في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت": "إنها لحظة مثيرة جدًا هذه المجموعة تستحق هذا الشعور ننتظر غدًا لمعرفة منافسنا، لكن أن نكون هنا الآن هو إنجاز كبير بالفعل".

وأضاف زانيتي: "أود تجنب مواجهة ريال مدريد لأن هذه البطولة تبدو وكأنها صُنعت لهم ومع ذلك، الشيء الأهم هو أننا وصلنا هنا كانت رحلة صعبة، ليس من السهل أن تلعب ديربي في الدور نصف النهائي لقد فعلت ذلك وخسرت في عام 2003".

وكان لاعبا إنتر ميلانو السابقان وأبطال دوري الأبطال، فيسلي شنايدر وماركو ماتيراتزي، حاضرين في هذه الليلة التاريخية، حيث احتفلوا مع الجماهير في منطقة الكورفا نورد.

أما روميلو لوكاكو، صنع هدف الفوز وعندما سئل عن تفضيله لمن يرغب في مواجهته في النهائي يوم 10 يونيو، أجاب: "لا يهمني في هذه المرحلة من مسيرتي عندما تلعب المباريات النهائية، فأنت تعلم أنك ستواجه أفضل الفرق أرغب فقط في مشاهدة مباراة جيدة، وفي نهاية اليوم، ليفوز الفريق الأفضل".

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه ريال مدريد على ملعب الاتحاد لتحديد هوية الطرف الثاني في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1.