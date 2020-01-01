جحيم "أنفيلد" يتحول إلى حيوان يورنتي الأليف

لاعب أتلتيكو مدريد لا ينسى ذكرياته الرائعة في أنفيلد

قرر ماركوس يورنتي، لاعب أتلتيكو مدريد، الاحتفال بما حققه أمام ليفربول في "أنفيلد" وتسجيله هدفين بتسميه كلبه الجديد تيمنًا بملعب الريدز.

يورنتي سجل هدفين وقاد الروخي بلانكوس لقلب الطاولة على ليفربول والفوز 3-2 والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد أنّ توعد لاعبو ومدرب ليفربول فريق أتلتيكو مدريد بالتفوق عليهم في جحيم "أنفيلد"، جاء يورنتي ليسجل هدفين ويحرج متصدر البريميرليج.

المزيد من الفرق

وبعد مرور أقل من شهر على اللقاء التاريخي، عاد يورنتي ليسخر من ليفربول مرة أخرى بتسمية كلبه الجديد "أنفيلد".

لاعب ريال مدريد السابق نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" وهو في الحجر الصحي لكلبه الجديد المسمى "أنفيلد"وهو يراقب العالم منتظرًا نهاية فترة الحظر.

وكان أتلتيكو مدريد قد انتصر ذهابًا بهدف نظيف قبل أن يخرج لاعبو ليفربول وعلى رأسهم فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون بجانب المدرب يورجن كلوب بتصريحات أن الريدز قادر على العودة في أنفيلد.

ورغم تقدم الريدز بهدفين نظيفين يكفيان لتأهله، نجح يورنتي في تسجيل هدفين قبل أن يحرز ألفارو موراتا الثالث ويقضي على أحلام ليفربول.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها حامل اللقب من ثمن النهائي بعد ريال مدريد الموسم الماضي.