"جحود ودلع!" .. جمهور الهلال يثير الجدل بعزوفه عن مدرجات فريقه

3 آلاف هلالي فقط حضر مباراة أبها بالأمس رغم إقامتها في الملز!

Shahid

أصبحت مناقشة موقف جمهور نادي الهلال السعودي من الغياب عن مدرجات مباريات فريقه في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، فقرة شبه ثابتة في مختلف البرامج في الفترة الأخيرة.

في لقاء الأمس أمام أبها، والذي أقيم في الرياض، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، لم يحضر إلا ثلاثة آلاف مشجع هلالي فقط، وظهرت المدرجات خالية، في مشهد جديد على البيت الهلالي.

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وعلق الإعلامي الرياضي محمد الذايدي على المشهد، قائلًا لبرنامج "الحصاد الرياضي": "جمهور الهلال الأقل حضورًا في الملعب والأقل تأثيرًا، تخيل مقارنة جمهور العدالة بالهلال، مع احترامي للعدالة، هل هذا يليق؟!، هل جمهور الهلال راضٍ عن هذه الأعداد؟!، فريق مسيطر على القارة وعلى الدوري المحلي ولديه نجوم الكل يتمناهم، وحاليًا يمر بأسوأ ظروفه ورغم ذلك تفصله نقطة وحيدة عن الصدارة، ومع ذلك جمهوره يتذمر!".

وأضاف: "هذا الدلع الذي يمارسه جمهور الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يتوقف، يجب أن نجد القوة الزرقاء التي وضعتها الإدارة، بعض الجمهور هو جمهور استراحات وجمهور قهوة وشاي وجلوس أمام التلفاز، وهذا ليس من حقه أن ينتقد الفريق وأدائه، هم سبب التراجع".

من جانبه، علق الإعلامي سعود الصرامي للبرنامج نفسه، قائلًا: "جمهور الهلال يضع علامة استفهام كبيرة حول إصراره على الغياب عن دعم الفريق، فريق بحجم الهلال يلعب في الرياض أمام 3 آلاف متفرج، جمهور الهلال ماذا يريد؟، لا يريد بطولات؟، الفريق متوج بـ3 دوري محلي ودوري الأبطال وشارك في كأس العالم أكثر من مرة، فلماذا عقابه وهذا الإجحاد والجحود من الجمهور، خاصةً وأن أسعار التذاكر مناسبة؟!".

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر؛ صاحب الصدارة، لكن الهلال خاض مباراة أكثر.

Shahid