جحفلي يعوض جانج في دفاع الهلال وهجوم الأهلي بالقوة بالضاربة

نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة ضيفه نادي الأهلي السعودي في مساء يوم اليوم الثلاثاء 07 يناير 2020 على استاد جامعة الملك سعود ضمن الجولة الحادية عشر المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين من أجل مواصلة التواجد في مقدمة ترتيب الدوري السعودي، من أجل مواصلة المنافسة على لقب الموسم الحالي 2019\2020.

نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الموج الأزرق الذي يتبقى له مباراتين.

الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين ، بعد أن حصد 23 نقطة خلال الـ 12 جوله الماضية.

تقارير مُقربة من الهلال قالت أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو قرر الإبقاء على الثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف على مقاعد البدلاء، والدفع بالثنائي جوستافو كويلار ومحمد كنو.

في الإطار نفسه استقر المدير الفني على الدفع باللاعب محمد جحفلي من أجل مزاملة اللاعب جانج هيون الذي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة ليزامل علي البليهي.

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على الجانب الأخر، فأن جروس مدرب الأهلي من المنتظر أن يكون كامل العدد في الخط الأمامي في ظل جاهزية عمر السومة ودجانيني تفاريس ويوسف بلايلي، بينما لن يُشارك ماركو مارين لاعب الفريق الجديد بسبب عدم جاهزيته لانضمامه مؤخرًا إلى الفريق.