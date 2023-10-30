رغم خسارته لجائزة "ياشين" .. "فرانس فوتبول" تنصف ياسين بونو على كورتوا وتير شتيجن

حفل الكرة الذهبية أقيم في غياب الحارس المغربي، لكن تأثيره حاضر باحتلاله مراكز متقدمة..

بينما كان يطمح المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، للتتويج بجائزة "ياشين" كأفضل حارس في العالم خلال حفل الكرة الذهبية، تفوق عليه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز؛ حارس أستون فيلا الإنجليزي.

الحفل أقيم اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية "باريس" من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، لكن غاب عنه الحارس المغربي في ظل ارتباطه بمواجهة الحزم مع الهلال في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما عن مركزه، فقد جاء بونو في المركز الثالث خلف مارتينيز وإيدرسون؛ حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما احتل تيبو كورتوا؛ حارس ريال مدريد، رابعًا، يليه تير شتيجن؛ حارس برشلونة الإسباني.

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يشار إلى أن حارس الزعيم احتل المركز الـ13 في الترتيب العام للكرة الذهبية، بعدما خاض عامًا رائعًا على المستوى الدولي بالوصول لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده، وكذلك قاد ناديه السابق إشبيلية للتتويج بالدوري الأوروبي في يونيو الماضي.