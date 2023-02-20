جائزة لورويس 2023 .. ميسي أمام مبابي والأرجنتين تنافس ريال مدريد وظهور مشرف للمغرب!

منافسة شرسة مستمرة بين مبابي وميسي!

أعلنت أكاديمية لوريوس الرياضية العالمية أسماء الرياضيين المرشحين لنيل جائزة أفضل رياضي في العالم لعام 2023، وتم ترشيح ستة رياضيين للجائزة.

وتواجد على رأس المرشحين، الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وليونيل ميسي أيقونة منتخب الأرجنتين وزميل مبابي في باريس، وينافس على الجائزة الهولندي ماكس بيرستابن الذي حقق رقمًا قياسيًا في عدد السباقات التي فاز بها في فورمولا وان خلال 2022، وكذلك يتواجد ضمن المرشحين ماندو دوبلانتيس بطل العالم في الوثب بالزانة، وأسطورة التنس رافاييل نادال بطل رولان جاروس وأستراليا المفتوحة، وأخيرًا الأمريكي ستيفن كيري المتوج بالدوري الأمريكي لكرة السلة مع جولدن ستيت واريورز.

مبابي هو أفضل هداف في كأس العالم 2022، بينما ميسي قاد بلاده للتتويج بالمونديال، بينما نادال حصل على لقبه ال14 في رولان جاروس ووصل إلى اللقب رقم 22 في جراند سلام.

بينما يأتي منتخب الأرجنتين ونادي ريال مدريد على رأس المرشحين لجائزة أفضل فريق، في منافسة مع منتخب إنجلترا للسيدات، ومنتخب فرنسا للرجبي وجولدن ستيت واريورز للسلة وفريق ريد بل لسباقات السيارات.

الأرجنتين توجت بكأس العالم 2022، بينما ريال مدريد هو بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ومنتخب إنجلترا للسيدات توج ببطولة يورو 2022، و منتخب فرنسا بطل لقب كأس الأمم الستة، وجولدن ستيت واريورز أبطال الدوري الأمريكي للسلة، وفريق ريد بل أبطال العالم في فورمال وان.

منتخب المغرب ينافس على جائزة أفضل تقدم رياضي، حيث أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم، بينما ينافس حكيم زياش نجم منتخب المغرب وتشيلسي على جائزة أفضل عمل تطوعي وخيري، حيث يستخدم منصته من أجل الخير والتبرع بالمال لمساعدة الآخرين.