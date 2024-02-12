جائزة قراره الأخير .. الغنام يفلت من عقوبات اتحاد الكرة بسبب "التمرد"

نتائج التحقيق لم تظهر بعد ولكن!

مازال الجميع في السعودية ينتظر قرارات لجنة الاحتراف بشأن اللاعبين الـ6 المتهمين بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكرات المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2023.

اللجنة أجرت تحقيقًا بالفعل مع السداسي وقد مُنع كلًا من سلمان الفرج وخالد الغنام ونواف العقيدي ومحمد مران من اللعب في مباريات كأس موسم الرياض، فيما سُمح للثنائي علي هزازي وخالد الغنام باللعب وديًا مع الاتفاق، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي.

الناقد الرياضي محمد الدويش ألمح إلى تعمد الإضرار بالنصر من خلال إيقاف لاعبيه، الغنام ومران والعقيدي، مشيرًا إلى أن خالد الغنام أفلت من العقاب بسبب رحيله عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الغنام كان قد انضم نهائيًا إلى الاتفاق خلال يناير الماضي، وقد أوضح الدويش، المحامي، أن اللاعب نال جائزة قراره بالرحيل عن النصر وهي إفلاته من أي عقوبات متوقعة بسبب تهمة التمرد.

إذ كتب عبر إكس "الاتفاق ما جاه شيء عن هزازي والغنام .. حظ خالد الغنام بدّل القميص".

يُشار إلى أن عدة تقارير رجحت عدم عقاب مران وثنائي الاتفاق كونهم استبعدوا من قائمة الأخضر النهائية لكأس آسيا وخُيروا بين البقاء في المعسكر أو العودة إلى السعودية وقد اختاروا الخيار الثاني.