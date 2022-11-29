جائزة ضخمة .. تركي آل الشيخ يُشعل "توقعات" السعودية والمكسيك

مواجهة مرتقبة ستجمع بين السعودية والمكسيك في مونديال 2022.

أشعل تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي توقعات مواجهة السعودية والمكسيك بتقديم جائزة ضخمة لصاحب التوقع الصحيح للمباراة التي ستجري غدًا على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

بولندا تتصدر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط ومن ثم المنتخبين السعودي والأرجنتيني بـ3 نقاط لكل منهما وأخيرًا المكسيك بنقطة واحدة، ويكفي الأخضر الفوز في المباراة الأخيرة لضمان تأهله بشكل مباشر، وإلا، في حالة التعادل أو الخسارة، سينتظر نتيجة المباراة الأخرى بين بولندا والأرجنتين.

آل الشيخ أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر تقديم 10 آلاف دولار جائزة لمن يتوقع النتيجة الصحيحة للمباراة، وقد حدد شرطي قبول التوقع بالإعجاب بالتغريدة وإعادة نشرها "ريتويت".

التغريدة وجدت تفاعلًا كبيرًا من جميع المتابعين، حيث شارك في التصويت أكثر من 200 ألف مغرد، وقد أعيد تغريدها والإعجاب بها نحو 60 ألف مرة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

اعمل رتويت ولايك وتوقع نتيجة مباراتنا الاربعاء واكسب ١٠ الاف دولار ... المسابقة لكل العالم ... خذوها بتنافس وابغى اسلي نفسي وانسى العلاج🙏🏻❤️ بالتوفيق للجميع — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2022

الأخضر يدخل اللقاء منقوصًا من نجومه الأربعة، سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك للإصابة وعبد الإله المالكي للإيقاف، فيما يغيب أندريس جواردادو عن المكسيك للإصابة.