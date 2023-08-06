جائزة جديدة في ألمانيا .. لاعب برشلونة يتفوق على توني كروس!

لاعب برشلونة حصل على الجائزة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه...

حصل إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، ومانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب ألماني في موسم 2022-23، من مجلة كيكر الألمانية.

ونشرت مجلة "كيكر" في تقريرها اليوم الأحد، نتيجة التصويت الذي حسمه جوندوجان لصالحه بنتيجة 198 صوتًا من 625 صوتًا، متفوقًا على العديد من النجوم.

وتغلب لاعب برشلونة الحالي، على توني كروس نجم ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني عشر في الترتيب بأربعة أصوات فقط، كما تفوق على نيكلاس فولكروج، هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي، والذي جاء في المركز الثاني ومعه 88 صوتًا.

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وقال جوندوجان في تصريحات للمجلة، عقب فوزه بالجائزة: "بكل تأكيد الألقاب التي حققتها في الموسم الماضي من أهم النجاحات في حياتي، ولكني على مدار السنوات الماضية كنت أتابع تصويت لاعب الموسم وكنت أتمنى أن أحصل على الجائزة".

وتابع: "فوزي بالجائزة بمثابة مكافأة على العمل الشاق الذي قدمناه الموسم الماضي، أعتبره تقديرًا رائعًا".

وساهم جوندوجان صاحب الـ 32 عامًا في الموسم الماضي، في فوز فريقه السابق مانشستر سيتي، بثلاثية تاريخية، عندما فاز بالدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في الفريق السماوي.