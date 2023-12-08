جائزة جديدة تضاف لخزينة ميسي؟ تحديد موعد توزيع جوائز الأفضل من فيفا

هل ينجح البرغوث الأرجنتيني في خطف الجائزة؟

يسعى ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي لمواصلة سيطرته على الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه قبل أسابيع، وهذه المرة يطمح تحقيق جائزة الأفضل من فيفا.

وحقق ليونيل ميسي الجائزة مرتين، في عامي 2019، 2022، ليتساوى مع كريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، بلقبين لكل لاعب، وسيطمح البرغوث الأرجنتيني ليصبح أول لاعب في العالم يحقق اللقب ثلاث مرات.

وتم الكشف عن قائمة مختصرة تضم 12 لاعبًا، سيتنافسون على الجائزة، بوجود ميسي، وإرلينج هالاند، وكيليان مبابي، وغيرهم من النجوم، ولكن القائمة هذا العام شهدت خروج كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المنتظر أن يتم إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل 2023، في لندن يوم 15 يناير 2024، والتي ستشهد وجود العديد من الجوائز مثل أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس مرمى وغيرهم من الجوائز.

جدير بالذكر أن جائزة الأفضل انطلقت من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في عام 2016، لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين في العالم، ومنذ ذلك الوقت على مستوى الرجال، حصل كريستيانو رونالدو، على اللقب مرتين وتساوى معه ميسي، وليفاندوفسكي، بينما حصل لوكا مودريتش على اللقب مرة وحيدة.