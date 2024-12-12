جائزة تعوضه عن الكرة الذهبية.. فينيسيوس جونيور الأفضل في العالم ورودري الثالث!

جائزة فردية جديدة يحصل عليها البرازيلي المتوهج

عوضت صحيفة "ماركا" الإسبانية نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور عن ضياع لقب الكرة الذهبية عن عام 2024، بجائزة فردية جديدة منحتها للبرازيلي لأول مرة.

فقد تم اختيار فينيسيوس جونيور من قبل "ماركا" كأفضل لاعب في العالم خلال جائزة "ماركا 100" التي تمنحها الجريدة الإسبانية لأفضل لاعبي العالم وتقوم بترتيبهم من 1-100.

وحصل فينيسيوس جونيور على المركز الأول في القائمة، بينما احتل الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الذي حصل على الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" المركز الثالث.

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وفي المركز الثاني جاء جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الذي قاد الملكي ببراعة في أول موسم له للحصول على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وسلطت الصحيفة الضوء على موسم فينيسيوس جونيور الاستثنائي، والذي شارك فيه بـ 39 مباراة مساهمًا في 35 هدفًا بواقع تسجيل 24 وصناعة 11 في كافة البطولات.

يذكر أن "ماركا" تعتمد في اختيارها على تصويت 54 صحفي إسباني، ومثلهم من الصحفيين الأجانب، بجانب عشرة لاعبين سابقين.