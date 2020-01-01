جايا يمنح إسبانيا التعادل من قلب ألمانيا في ليلة تألق دي خيا

انتصار مستحق..

تعادل منتخب ألمانيا مع ضيفه إسبانيا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب مرسيدس بينتس آرينا بشتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب عن المباراة نجوم بايرن ميونخ للراحة، ليشارك المنتخب الألماني بالعناصر البديلة، بينما كان الإسبان أيضًا بمزيج من اللاعبين الخبرة والشباب استعدادًا لليورو المقبل.

ومنح يواخيم لوف فرصة المشاركة الدولية للمرة الأولى لروبين جوسنس، مع مشاركة عناصر واعدة مثل روبين كوخ وسيردار، الأمر الذي حدث أيضًا مع لويس إنريكي، الذي أشرك أنسو فاتي موهبة برشلونة الكبرى وعدد من الشباب الآخرين.

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الضيوف كانوا الأكثر استحواذًا على مجريات المباراة ولكن من دون خطورة فعلية تذكر باستثناء بعض العرضيات التي كان لها الحارس البديل كيفن تراب بالمرصاد.

وتألق دافيد دي خيا في أكثر من فرصة وزاد عن مرماه من مرتدات المانشافت، إلى أن تمكن تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الجديد من وضع هدف الفوز في الدقيقة 56.

الدقيقة الأخيرة شهدت هدف التعديل عبر خوسيه لويس جايا، الظهير الأيسر لفالنسيا، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويتقاسمان وصافة ترتيب المجموعة برصيد نقطة لكل منهما وبفارق نقطتين عن أوكرانيا بعد فوزها على سويسرا بهدفين لهدف.

يذكر أن ألمانيا سوف تلتقي مع سويسرا يوم الأحد المقبل على أرض الأخيرة، بينما ستستضيف إسبانيا نظيرتها أوكرانيا بالعاصمة مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.