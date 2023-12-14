جاياردو يزف بشرى سارة إلى جماهير الاتحاد .. ويحذر من "قلة" أجانب الأهلي!

تصريحات مارسيلو جاياردو قبل قمة الاتحاد والأهلي المونديالية

زفّ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الأهلي المصري.

الاتحاد يواجه الأهلي، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدنية جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

جاياردو أعلن جاهزية جميع نجوم العميد الاتحادي "بدنيًا"؛ حيث لا يعاني أي لاعب في الفريق من "الإرهاق"؛ بعد القيام بعمليات الاستشفاء؛ عقب الفوز (3-0) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الأول من البطولة العالمية.

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وعن الأهلي.. قال المدرب الأرجنتيني: "نحن على أتم الاستعداد.. لا يهم أن كان الفريق المصري، سيلعب أمامنا بـ4 لاعبين أجانب فقط، مقابل 10 محترفين في صفوف الاتحاد".

وشدد مارسيلو جاياردو، على أن كرة القدم عبارة عن "11 لاعب ضد 11" فوق أرضية الملعب؛ لذلك يجب بذل الجهد، من أجل تحقيق الانتصار.