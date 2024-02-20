جاياردو يرفض طوق النجاة .. أفلت كورونادو وتورط في رومارينيو!

الاتحاد لا يُقدم العروض المطلوبة مع مدربه الجديد

SHAHID

"الاتحاد خسر كل شيء هذا الموسم" .. لخص محمد نور حال العميد هذا الموسم بتلك الجملة! والتي هي للأسف صحيحة 100%، إذ أن حامل لقب دوري روشن السعودي لم يعد باستطاعته الحفاظ على لقبه، وتبدو حظوظه في مواجهة الهلال ضعيفة في دوري أبطال آسيا حال تخطى نافباخور.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يغرق دون شك، بدأ الغرق مع مدربه السابق نونو سانتو ورغم الإطاحة به وقدوم مارسيلو جاياردو إلا أن حالة الغرق تواصلت في بحر من العروض والنتائج المخيبة، بل يُمكن القول أن المدرب الجديد نفسه غرق مع ناديه في هذا البحر المظلم!

جاياردو كان لديه طوق نجاة لكنه فرط به للأسف وتورط في عود خشب صغير لا يُغني ولا يُسمن من جوع .. الأول اسمه إيجور كورونادو والثاني رومارينيو!

العديد لام المدرب السابق، سانتو، على اللعب بكريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله معًا في الملعب، وتحدثنا هنا مرارًا أن ذلك ممكنًا لكن بشرط أن يلعب خلفهما صانع ألعاب جيد جدًا ولا أحد أفضل من كورونادو، فيما لا مكان لرومارينيو في هذا الهجوم لأنه جناح أو مهاجم ثانٍ، بالتالي دوره فقط بديل لأحد المهاجمين في الأمام.

توقعنا أن يتخلى الاتحاد عن أحد مهاجميه ويعتمد على واحد في النصف الثاني من الموسم، لكن هذا لم يحدث وتفاجأنا خلال مباراة الرياض الأخيرة بالاعتماد على المهاجمين معًا من جديد لكن خلفهما رومارينيو! ليظهر الأداء الهجومي متواضعًا وشاحبًا للغاية ولولا لمستين عبقريتين من حمدالله لما ظفر الفريق بالنقاط الثلاثة.

العقل والمنطق يقول أن اعتماد جاياردو على مهاجمين كان يستوجب بقاء كورونادو ليلعب خلفهما ورحيل رومارينيو، وقد تحدث الإعلام عن أن تلك رغبة المدرب التي عارضتها الإدارة لرغبتها التخلص من الأول.

رومارينيو يظلم نفسه ويظلم الاتحاد بلعبه صانع ألعاب خلف حمدالله وبنزيما، حتى لو كان يميل لليسار ويؤدي دور الجناح أحيانًا، لأن هذا التحرك يُخل بالنظام الهجومي العام، وقد لاحظنا ظهوره بأداء سيئ خلال المباراة الأخيرة.

كورونادو كان طوق النجاة للاتحاد ومدربه الجديد ومهاجميه حمدالله وبنزيما، كان قادرًا على صنع مثلث هجومي مرعب، لكن المدرب والنادي فرطا به واختارا بقاء رومارينيو رغم وجود جوتا وأكثر من لاعب سعودي جيد يستطيع اللعب في خانة الجناح حال الاحتياج له.

SHAHID