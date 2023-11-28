جاياردو يختار صفقة الاتحاد الأولى .. والسعودية تطارد "منبوذ" جماهير برشلونة

صفقات الأندية السعودية في الميركاتو الشتوي القادم

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يبدو أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، قد اختار أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

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الاتحاد تعاقد مع جاياردو؛ لقيادة الفريق الاتحادي، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو، والذي توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، مع قلعة العميد، في الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سيباستيان جيوفانيلي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يرغب جاياردو في التعاقد مع النجم الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروز، متوسط ميدان العملاق الأرجنتيني ريفر بليت، في الميركاتو الشتوي القادم.

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دي لا كروز البالغ من العمر 26 سنة، يلعب في صفوف ريفر بليت منذ عام 2017؛ حيث تدرب تحت يد مارسيلو جاياردو، لأكثر من 5 سنوات كاملة، مسجلًا 36 هدفًا وصانعًا 40 آخرين، في 211 مباراة رسمية.

وعلى جانب آخر.. تنافس السعودية، أندية الولايات المتحدة الأمريكية؛ للتعاقد مع أوريول روميو، لاعب ارتكاز نادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الشتوي القادم؛ حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي إكرام كونور، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

روميو انضم إلى برشلونة، في صيف العام الحالي؛ بعد إصرار كبير من الأسطورة تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول، رغم استغراب الآلاف من جماهير العملاق الإسباني، من هذه الصفقة، التي اعتبروها لا تناسب أسلوب اللعب.

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