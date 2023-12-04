جاياردو يثير مخاوف جماهير الاتحاد قبل المونديال .. ويعترف: وافقت على المهمة الصعبة

تصريحات مارسيلو جاياردو بعد مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني

أعرب مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن حزنه لعدم العمل مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن.

جاياردو تولى القيادة الفنية لنادي الاتحاد، خلفًا للمدرب البرتغالي "المقال" نونو سانتو؛ حيث حقق 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد، خلال 4 مباريات رسمية.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي، بعد فوز الاتحاد (2-1) على سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا: "الفرنسي نجولو كانتي، لاعب كبير ورائع.. حزين لعدم العمل معه حتى الآن؛ بسبب معاناته من الإصابة".

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وأشار المدير الفني الأرجنتيني، إلى أنه كان يعلم أن تدريب العميد الاتحادي، في هذه الظروف الصعبة، من إصابات وتراجع في النتائج، سيكون بمثابة التحدي الكبير له، ولكنه وافق على تولي المهمة، على الرغم من ذلك.

وأضاف: "كنت أتمنى أن يكتمل الفريق، وأن أخوض المباريات التي تسبق كأس العالم للأندية، بكافة اللاعبين.. ولكن هذا لم يحدث"؛ في إشارة إلى عدم تجانس الفريق، قبل الحدث المونديالي الكبير.

حذر مارسيلو جاياردو، من خطورة مباراة الاتحاد أمام ضمك، في الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحرفين، والتي تسبق ظهور الفريق في المونديال رسميًا؛ قائلًا: "أمامنا مواجهة في مدينة مرتفعة عن سطح البحر، وقبل أيام قليلة من بداية كأس العالم للأندية".