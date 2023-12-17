جاياردو يهدد ستة لاعبين بعد وداع المونديال .. ثورة مرتقبة في الاتحاد

الوداع المبكر لمونديال الأندية، حرك "المياة الراكدة" في الاتحاد..

بالطبع لن يمر وداع كأس العالم للأندية السعودية 2023 مرور الكرام في نادي الاتحاد، فكل ما تم خلال الميركاتو الصيفي الماضي من تعاقدات كان بالأساس من أجل الحدث العالمي، لذلك هناك ثورة مرتقبة في العميد.

النمور ودعوا المونديال بالهزيمة أمام الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدف وحيد في ربع النهائي، بعدما عبروا من الدور الأول بالفوز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد، يقوم بالتنسيق حاليًا مع الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس سواريز، من أجل إحداث غربلة في صفوف الفريق، على أن يتم استقطاب جدد خلال الشتاء المقبل سواء من لاعبين محليين أو أجانب.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الغربلة من بين الأجانب محصورة بين السداسي عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو دا سيلفا، إيجور كورونادو، لويز فيليبي، فيليبي جوتا ومارسيلو جروهي، إذ سيكون تحت المجهر حتى يناير المقبل، على أن يتحدد بعدها من الراحل من بينه.

"عكاظ" أكدت كذلك أن الغربلة ستشمل عدد من اللاعبين المحليين، سواء بالإعارة أو بيع عقودهم نهائيًا، لكنها لم تذكر أي اسم منهم.

يشار إلى أن الاتحاد لم يعد منافسًا خلال الموسم الجاري إلا على لقب دوري روشن السعودي الذي يحتل به المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة، بعدما كان قد ودع كأس خادم الحرمين الشريفين كذلك قبل المونديال.