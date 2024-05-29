"جاهز 100%" .. كورتوا يتحدث عن صراعه مع لونين للمشاركة في نهائي دوري الأبطال

البلجيكي عاد بقوة مؤخرًا، وهو ما وضع أنشيلوتي في حيرة إيجابية..

اقتحم البلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، الجدل الجماهيري الدائر حول "من يحرس عرين المرينجي في نهائي دوري أبطال أوروبا؟".

الملكي يواجه بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي، حيث النهائي القاري.

لكن جماهير الريال تتشوق لمعرفة من سيختار كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للفريق، لحراسة المرمى في تلك المباراة، فكورتوا غاب طوال الموسم للإصابة، لكنه عاد وتألق في آخر أربع مباريات من الموسم، أما زميله أندري لونين فقد حمى عرين الفريق في غياب الأول ببراعة وقاده للنهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حول هذا الجدل، قال كورتوا خلال تصريحاته لصحيفة "آس": "نساعد بعضنا البعض أنا ولونين دائمًا، كذلك نفعل مع كيبا وفران جونزاليس، عندما لم أتمكن من اللعب، حاولت مساعدتهم بقدر استطاعتي، هم أيضًا ساعدوني طوال فترة إصابتي، والآن نحن جاهزون بنسبة 100%، المدرب هو من سيقرر أي منا سيشارك".

وأضاف: "علينا أن نحترم دورتموند كثيرًا، لأنه منافس عظيم، أظهروا ذلك أمام أتلتيكو مدريد، وكذلك أمام باريس سان جيرمان، قدموا مباراتين دفاعيتين، لكن جيدتين جدًا دون استقبال أهداف، مواجهتهم لن تكون سهلة".

يذكر أن كورتوا هو الأقرب لخوض النهائي في ظل معاناة لونين من حمى شديدة وإنفلونزا خلال الفترة الحالية، دفعته لتدريبات انفرادية خوفًا من انتشار العدوى بالفريق.