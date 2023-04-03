جاهز أم مصاب؟ .. تحديد موقف فرينكي دي يونج من المشاركة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

مهمة مستحيلة لنجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن فرينكي دي يونج، نجم فريق برشلونة سيغيب عن مباراة الكلاسيكو القادمة أمام ريال مدريد بسبب الإصابة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأصدر برشلونة بيانا طبيًا أوضح فيه أن اللاعب "مصاب بإصابة في العضلة بفخذه الأيمن" ولم يحدد الوقت الذي يحتاجه دي يونج للعودة.

ووفقًا لجريدة "سبورت" فمن المقرر أن يغيب نجم برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع، ولا يشعر الهولندي بشعور جيد وسيجتاز اختبارًا أخيرًا غدًا الثلاثاء في التدريب الأخير لحسم القرار النهائي.

وقدم النجم الهولندي مباراة رائعة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد في بطولة الدوري والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.

وتم استبعاد دي يونج من قائمة منتخب هولندا لمواجهة فرنسا وجبل طارق ضمن تصفيات يورو 2024 التي ستلعب في ألمانيا.

ويحاول اللاعب التعافي قبل مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء المقبل، وغاب فرينكي عن مباراة برشلونة ضد إلتشي يوم السبت الماضي ومن المستحيل عمليًا أن يشارك يوم الأربعاء المقبل.

وكان برشلونة قد حقق الفوز بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب أمام ريال مدريد، ويطمح في تكرار انتصاريه والتأهل لنهائي بطولة كأس الملك.