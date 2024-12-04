فيديو | أحضان، دموع، قميص أسود وهدية ثمينة .. ليلة تاريخية لجانج هيون سو في المملكة أرينا

ليلة وفاء جميلة لمدافع الهلال السابق

عاش الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، مدافع الغرافة القطري ليلة مذهلة لن ينساها أبدًا في ملعب المملكة أرينا، وذلك خلال مواجهة فريقه السابق، الهلال السعودي، في دوري أبطال آسيا النخبة.

هيون سو خسر اللقاء مع زملائه بثلاثة أهداف نظيفة، لكن ذلك لم يكن الحدث الأكبر في الليلة التاريخية للاعب، حيث حظي بلحظات من الوفاء ستبقى بالتأكيد عالقة في ذاكرته للأبد.

صاحب الـ33 عامًا حظي بتجربة ناجحة تمامًا مع الزعيم حين لعب له من 2019 حتى 2023، وقد ردت الجماهير الزرقاء الدين بتحية كبيرة للاعب وهتافات مدوية هزت أرجاء المملكة أرينا مما أدى لانهمار دموعه حسبما أفادت صحيفة اليوم السعودية.

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الرئيس فهد بن نافل حرص على استقبال هيون سو بالأحضان عقب المباراة على أرض الملعب، وقد سار اللاعبون على نفس النهج وأظهروا حفاوة كبيرة في استقبال زميلهم السابق، بل حتى الجدد منهم لم يُقصروا في إظهار مشاعر المودة تجاهه.

اللاعب الذي عانى من مرض قاسٍ في نهاية تجربته مع الهلال حصل على قميص الفريق لكن ليس باللون الأزرق بل الأسود، إذ طلب منه حارس المرمى ياسين بونو تبادل القمصان، فيما أهداه المشجع المشهور عبد الله الفريان هدية ثمينة هي ساعة بشعار الهلال.

اللاعب وصف جمهور الهلال بأنه الأفضل في العالم، خلال تصريحاته عقب اللقاء والتي نشرها الصحفي حمد الصويلحي ونشر عديد مقاطع الفيديو من الليلة التاريخية، متمنيًا أن يُتوج الفريق باللقب القاري هذا الموسم.