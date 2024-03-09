بجانب أغاني مُراد .. الكشف عن دور نيمار في تألق لامين يامال مع برشلونة!

كواليس جديدة من مسيرة النجم الشاب

تصدر النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة عناوين الصحف الإسبانية بشكل مذهل، بسبب ما قدمه مع الفريق الكتالوني أمام ريال مايوركا.

لامال أبدع كثيرًا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس، الجمعة، ونجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد من صناعة روبرت ليفاندوفسكي، ليخطف 3 نقاط ثمينة لفريقه على أرضه ووسط جماهيره.

شبكة "ريليفو" سلطت الضوء على موهبة النجم الشاب، وكشفت عن العادات التي يتبعها خلال التدريبات وكذلك قبل المباريات، وهنا ظهر النجم البرازيلي نيمار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت الشبكة إنه وسط انشغال النجوم الكبار والشباب في غرفة ملابس برشلونة بالتنقل بين "إنستجرام" و"تيك توك" قبل انطلاق المباريات، يذهب يامال إلى منصة أخرى تمامًا وهي موقع يوتيوب.

وأشارت إلى قيام صاحب الـ16 سنة بمتابعة مقاطع فيديو لنيمار وهو يراوغ اللاعبين، وذلك من أجل الوصول إلى أقصى وضع إبداعي ممكن قبل المباريات وتحسين مستواه في المراوغة.

وتطرقت كذلك إلى قيامه بالاستماع كثيرًا لمغني الراب الكتالوني صاحب الأصول المغربية مراد الخطوطي، حيث يعتبره من النجوم المفضلين له، وذهب لحضور حفله في منتدى برشلونة العام الماضي.