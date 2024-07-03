جاليتي يكشف أسرارًا جديدة عن مفاوضات الاتحاد مع ماركو سيلفا وستيفانو بيولي

الفريق السعودي لم يُعلن مدربه الجديد بعد

كشف الصحفي رودي جاليتي المزيد عن الأسرار في مفاوضات الاتحاد مع الثنائي ماركو سيلفا وستيفانو بيولي لخلافة مدربه المقال مارسيلو جاياردو.

العميد كان قد فسخ عقد جاياردو رسميًا يوم أمس وسط حديث مؤكد من عديد المصادر الصحفية عن توصله لاتفاق مع بيولي غير المرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد رحيله عن ميلان بنهاية الموسم الماضي.

الاتحاد دخل في مفاوضات مع عدد من المدربين آخرهم الثنائي سيلفا، المدير الفني الحالي لفولهام، وبيولي، وقد قدم لهما عرضين متقاربين ماليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جالتي أوضح أن سيلفا رفض العرض السعودي الذي وصل إلى 10 ملايين دولار سنويًا، مفضلًا البقاء مع ناديه الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يُنهي حاليًا التفاصيل الأخيرة في تعاقده مع بيولي، والذي سيحصل على راتب سنوي قدره 9.2 مليون دولار.

يُشار إلى أن المدرب الإيطالي نجح في الفوز بالدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2021-2022 وهو لقبه الوحيد خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 24 عامًا.