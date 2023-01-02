جالتييه يقرر استبعاد مبابي وحكيمي بعد مشاجرة مباراة لانس!

المدير الفني لباريس يتخذ قراره!

قرر المدرب كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن يبعد الثنائي أشرف حكيمي وكيليان مبابي عن مباراة الفريق المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر المدير الفني في تصريحاته بعد المواجهة الأخيرة للفريق أمام لانس في الدوري الفرنسي والتي شارك فيها الثنائي بصفة أساسية.

وقال جالتييه: "حكيمي ومباب في حاجة لبضعة أيام من الراحة، كانت الخطة أن يلعبا أول مواجهتين ثم يحصلان على الراحة بعد ذلك".

وكان الثنائي قد تورطا في مشاجرة أثناء اللقاء الذي أقيم على ملعب لانس بعد تدخل عنيف على النجم الفرنسي الذي دافع عنه صديقه المغربي ونال بطاقة صفراء بسببه.

جدير بالذكر أن المواجهة كانت قد انتهت لصالح لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتكون الهزيمة الأولى للنادي العاصمي هذا الموسم.