جالتييه متجاهلًا نجوم فريقه: باريس في حاجة إلى مهاجم!

كريستوف جالتييه المدير الفني للنادي الباريسي يريد المزيد من الصفقات.

طالب كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان إدارة فريقه بالتوقيع مع المزيد من الصفقات من أجل دعم الفريق هجوميًا.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها المدرب أن فريقه في حاجة للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جالتييه: "لقد تحدثت مع الرئيس ولولس كامبوس من أجل ضم مهاجم بديل لسارابيا، نحن نبحث عن لاعب في الهجوم حاليًا".

وأضاف: "هل سيكون بنفس خصائص كافاني؟ ربما، لدينا ميسي ونيمار ومبابي بخصائص متشابهة، نريد شيئًا آخر".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة لكنه خسر ست من آخر تسع نقاط متاحة.