جالتييه: لن نخاطر بمبابي وشرط وحيد لظهور ميسي أمام بايرن ميونخ

موقف الثلاثي المصاب من الظهور بموقعة دوري الأبطال

كشف كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، عن موقف ليونيل ميسي وكيليان مبابي وأشرف حكيمي من مواجهة بايرن ميونخ.

مبابي يعاني من إصابة ستبعده لمدة 3 أسابيع، بينما تعرض ميسي لضربة قوية في مباراة موناكو الأخيرة بكأس فرنسا، وهو نفس اللقاء الذي شعر بعده أشرف حكيمي ببعض الآلام.

وبعد بيان الموقع الرسمي لباريس عن إصابة ميسي، تبين ان اللاعب يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة قبل عودته للتدريبات يوم الإثنين.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي لمباراة موناكو:"يمكننا إزالة مصطلح "مشاركة غير مؤكدة" عن ميسي أمام بايرن ميونخ لو عاد يوم الإثنين وتواجد بالتدريبات بشكل طبيعي".

وعن حكيمي:"لقد شعر ببعض التعب لكنه سيكون متاحًا لمواجهة موناكو".

وبالنسبة لإمكانية المخاطرة بمبابي ضد بايرن:"صحة اللاعب تأتي أولًا والفرصة تبدو ضئيلة جدًا لمشاركته".

يذكر أن باريس يحل ضيفًا على موناكو غدًا، السبت، بالجولة 23 من الدوري الفرنسي، قبل اللعب أمام بايرن يوم الثلاثاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.