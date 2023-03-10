جالتييه: إقناع كيليان مبابي بالبقاء؟ لست مضطرًا لذلك!

هجوم وغموض من مدرب باريس سان جيرمان!

تحدث كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن مستقبله مع الفريق بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وتطرق أيضًا لمستقبل كيليان مبابي نجم الفريق، مؤكدًا أنه ليس مضطرًا لإقناعه بمشروع النادي

باريس سان جيرمان ركب قطار الخروج من دوري الأبطال بالهزيمة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (3/0) في مجموع لقائي ذهاب وإياب دور ال16 من المسابقة الأهم قاريًا.

وعندما سُئل المدرب الفرنسي عما إذا كان سيستمر في قيادة المشروع الباريسي أم لا، أوضح أنه لا يوجد حتى الآن قرار حازم بشأن مستقبله قائلًا: "لا يزال الوقت مبكرًا، مستقبلي يعتمد على الرئيس والإدارة الرياضية، هناك خيبة أمل حيث كان لدى النادي آمال كبيرة لكنني أبقى على المسار وأظل مركزًا على نهاية الموسم، سنضطر إلى استيعاب هذا الإقصاء بقوة وتصميم".

وعندما سُئل عن تصريحات مبابي في نهاية مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ، حاول جالتييه "الابتعاد" عن الموضوع مجيبًا: "ليس عليّ محاولة إقناع مبابي بمشروع باريس سان جيرمان، كان من الممكن أن يدلي أي لاعب بهذه التصريحات عندما يتم إقصائه، إنه لاعب لديه تصميم كبير ويمكنه أن يقود النادي إلى القمة".

واختتم المدرب الفرنسي منتقدًا إدارة النادي للموسم: "لقد كان موسمًا معينًا، مع كأس العالم وما ترتب على ذلك من إصابات وتحفيز بعض اللاعبين، أنا لا أحاول تجريم أي شخص، ولكن هناك مشكلة إذا لم تتمكن من إكمال عملية انتقال واحدة أو اثنتين في نافذة الشتاء".