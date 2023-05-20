جالتييه أم مورينيو؟ الميركاتو يقود باريس لمفاجأة حول مدربه للموسم القادم!

التضحية ضرورية من أجل سوق الانتقالات

في تطور غير متوقع للأحداث، بدأت الأمور كلها تتجه نحو بقاء المدرب كريستوف جالتييه في باريس سان جيرمان لقيادة الفريق الموسم القادم.

عاصفة ضربت النادي الفرنسي بقوة خلال هذا الموسم، بسبب تراجع نتائج الفريق على المستوى المحلي، والخروج من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

ووصل الأمر كذلك إلى تسرب الأنباء حول خلافات بين جالتييه وبعض النجوم الكبار للفريق، لتنتشر التكهنات التي تؤكد قرار إدارة النادي بالتخلي عنه، واستهداف بعض الأسماء الأخرى مثل جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي وزين الدين زيدان.

ولكن موقع "SportsZone " كشف مفاجأة مدوية بأن باريس استقر على استمرار جالتييه رغم اهتزاز مستوى الفريق، لحصوله على الثقة الكاملة من الرئيس ناصر الخليفي ولويس كامبوس المدير الرياضي للنادي.

ومن أهم العوامل التي دفعت باريس للإبقاء على المدرب الفرنسي، هي التكاليف الباهظة لرحيله والتي كانت ستؤدي إلى المزيد من الخسائر المالية التي ستحرم النادي من التركيز على سوق الانتقالات القادم لإحداث ثورة شاملة بالفريق.

يذكر أن باريس اقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي رغم الموسم المتواضع الذي يمر به، حيث يحتل المركز الأول بـ81 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن لانس صاحب المركز الثاني بعد 35 جولة.