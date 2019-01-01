جالاكسي يحاول إقناع إبراهيموفيتش بالبقاء

عدة أندية مهتمة بالسويدي

قرر جالاكسي الأمريكي الاجتماع مع نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمناقشة مسألة بقائه من عدمه في ظل اقتراب موعد انتهاء عقده.

إبراهيموفيتش ينتهي عقده مع الفريق الأمريكي في نهاية ديسمبر المقبل، وارتبط بالعودة مجدداً إلى الدوري الإيطالي بعدما ألمح اللاعب لذلك.

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وقال تي كلوزه، المدير العام لجالاكسي، مع "ESPN": "سأجلس معه بعد هدوء الأمور ونهاية الموسم ونقيم الوضع، ونرى ما الأفضل له ولعائلته ولنا".

وأضاف: "كلنا نعرف زلاتان، هو شخصية فريدة وساعدنا بأهدافه وكان رائعاً، هو رياضي ناضج وسنرى ما يمكن أن يحدث".

وانضم بيرث جلوري الأسترالي في الفترة الأخيرة للأندية المهتمة بعدما ذكر مديره العام أنه اتصل بوكيل اللاعب مينو رايولا لمعرفة مدى امكانية التعاقد مع إبرا.

وأثار إبراهيموفيتش الجدل في الأيام الأخيرة بمقطع فيديو قال فيه إنه عائد إلى إسبانيا، ولكن وسائل الإعلام أشارت لأنه قد يكون دعائي.