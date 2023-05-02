جاك جريليش يكشف سر بيب جوارديولا في غرف ملابس مانشستر سيتي

الكل يرغب في تحقيق الفوز؛ الأساليب قد تختلف داخل الملعب وخارجه فالإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يحفز لاعبيه للتتويج بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي ببعض الصور داخل غرف خلع الملابس.
ولدي مانشستر سيتي الفرصة للفوز بالثلاثية "الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد" هذا الموسم.
ونشر جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي صورة على موقع التواصل الفرنسي "BeReal" له داخل غرف خلع الملابس والتي كان أحد أركانها صورة أخرى معلقة تبدو من قِبل بيب جوارديولا مكتوب عليها "هدفنا" وتحتها كأس دوري أبطال أوروبا وآخرى للقب الدوري الإنجليزي.
ولم يتوج مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال طوال تاريخه، لكنه وصل هذه السنة إلى نصف النهائي الذي سيصطدم فيه بريال مدريد حامل اللقب.
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