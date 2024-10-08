بسبب "جاكي تشان".. إيقاف لاعب إيطالي 10 مباريات!

واقعة مثيرة للجدل حكم فيها "فيفا"

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة بالإيقاف لمدة 10 مباريات على المدافع الإيطالي ماركو كورتو، بسبب الإساءة العنصرية للمهاجم الكوري الجنوبي هوانج هي تشان لاعب وولفرهامبتون.

وخلال مباراة جمعت فريق كومو الإيطالي بوولفرهامبتون في وديات ما قبل الموسم، نشبت مشادة بين اللاعبين ترتبت عليها إساءة عنصرية من كورتو تجاه هي تشان.

الاتحاد الكوري لكرة القدم رفع الأمر إلى "فيفا" وأعرب عن قلقه بشأن الحادث، ما استتبع رد الفعل هذا من قبل أعلى هيئة كروية في العالم.

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وفقًا لصحيفة الإندبندنت، قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم: "تم التأكد من مسؤولية اللاعب ماركو عن السلوك التمييزي وتمت معاقبته بالإيقاف لمدة 10 مباريات. تم إيقاف تنفيذ نصف تلك المباريات بناء على فترة اختبار مدتها عامان، واللاعب أُمر بتقديم خدمات مجتمعية والخضوع للتدريب والتعليم مع منظمة معتمدة من الفيفا".

وفي وقت وقوع الحادث، دعم كومو لاعبهم في بيان صادم، جاء فيه: "نادينا لا يتسامح مع العنصرية ويدين كافة أشكالها بأقوى طريقة ممكنة، لقد تحدثنا إلى المدافع المعني لفهم ما قيل. لقد أخبرنا أن التعليق الذي أدلى به لزميله المدافع كان (تجاهله، فهو يعتقد أنه جاكي شان)".

وأضاف البيان: "بعد أن تحدثنا مطولاً مع لاعبنا، نحن واثقون من أن هذا كان في إشارة إلى اسم اللاعب، وإلى الإشارة المستمرة لـ (تشاني) من قبل زملائه في الفريق على أرض الملعب، وفيما يتعلق بنادينا، لم يقل لاعبنا أي شيء بطريقة مهينة، ونشعر بخيبة أمل لأن رد فعل بعض لاعبي وولفرهامبتون أدى إلى تضخيم الحادث بشكل غير متناسب"..

