من الكتاب المقدس .. نجم ليفربول يرد علي غرور بيلينجهام!

نجم ليفربول يرد على غرور بيلينجهام...

وجه كودي جاكبو، لاعب ليفربول، رسالة غامضة إلى جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، عقب مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الريدز بهدفين دون رد.

وسجل النجم الهولندي الهدف الثاني للريدز، في مواجهة ريال مدريد، مساء أمس الأربعاء والتي جمعت بينهما علي ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ونشر جاكبو عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" صورًا من المباراة تجمعه مع بيلينجهام وعلق عليها بجزء من الكتاب المقدس وكتب: "يقاوم الله المستكبرين، واما المتواضعون يعطيهم نعمه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهد اللقاء هجومًا من جماهير ليفربول، واطلاق صافرات الاستهجان عليه، بعدما ارتبط بالانضمام للفريق في صيف 2023 قبل أن ينضم إلى ريال مدريد.

وكان بيلينجهام، قد تحدث قبل المباراة عن مفاوضات ليفربول معه وقال: "ليفربول حاول التعاقد معي عندما كنت في دورتموند؟ لم يكن الأمر قريبًا كما قيل، كانت هناك محادثات مع دورتموند، وقد فعلت ذلك مع العديد من الأندية. عندما يتصل بك ريال مدريد ينتهي الأمر، هذا ليس تقليلًا من الآخرين، لكن مدريد في مستوى آخر".

ويعاني بيلينجهام، هذا الموسم مع فريقه بشكل واضح في دوري أبطال أوروبا، بعد فشل الفريق الملكي في تحقيق الفوز إلا في مباراتين وخسر ثلاثة، ليحتل المركز 24 من ترتيب البطولة الأوروبية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لاستضافة خيتافي، مساء الأحد القادم في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، بينما سيلعب ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، مع مانشستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من البريمرليج في اليوم ذاته علي ملعب آنفيلد.