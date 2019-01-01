جاكا يعادل رقمه الخاص مع أرسنال بعد التسجيل في فولهام

الدولي السويسري سجل هدف المدفعجية الوحيد في الشوط الأول من المباراة

أثبت لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا، تطوره الشديد من الناحية التهديفية مع أرسنال خلال الموسم الحالي.

جاكا نجح في افتتاح التسجيل للمدفعجية أمام فولهام، بالشوط الأول من المباراة المقامة بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

الهدف يعتبر هو الثالث لجاكا مع أرسنال في البريميرليج حتى الآن، في 20 ظهور له بقميص النادي اللندني هذا الموسم.

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وهو ما يعادل ما سجله اللاعب في أول موسمين مع أرسنال خلال 70 مباراة كاملة.

3 - Granit Xhaka has scored three Premier League goals in 20 appearances for Arsenal in 2018-19 - as many as in his previous two seasons combined (3 in 70 games). Opener. pic.twitter.com/0dVFqgwUUG — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2019

ويعتبر الرقم 3 هو العدد الأكبر لأهداف جاكا في موسم واحد، حيث سبق وأن حقق ذلك أيضاً بالدوري الألماني مع بوروسيا مونشنجلادباخ في 2015/2016.

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وبذلك يمتلك جاكا فرصة كبيرة لتخطي هذا الرقم فيما تبقى من الموسم الحالي مع أرسنال.

ويخوض المدفعجية المباراة وهم في المركز الخامس بجدول الدوري بـ38 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ54 نقطة.