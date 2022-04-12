جافي: مواجهة المغرب صعبة جدًا، هم أفضل من كرواتيا وبلجيكا

مواجهة مرتقبة تجمع إسبانيا والمغرب في دور الـ16 من كأس العالم 2022

توقع جافي نجم وسط إسبانيا مباراة صعبة مع المغرب في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، مشيرًا إلى أن أسود الأطلس كانوا أفضل من كرواتيا وبلجيكا خلال دور المجموعات.

المغرب تصدرت المجموعة السادسة بعد تعادلها مع كرواتيا وانتصارها على بلجيكا وكندا، فيما صعدت إسبانيا كوصيفة للمجموعة السابعة بالفوز على كوستاريكا والتعادل مع ألمانيا والخسارة أمام اليابان في الجولة الختامية.

صحيفة ماركا الإسبانية نقلت عن نجم برشلونة قوله "أتوقع مباراة صعبة جدًا أمام المغرب، نحن في مرحلة خروج المغلوب".

تابع "المنتخب المغربي كان أفضل من بلجيكا وكرواتيا في دور المجموعات، وهم فريقان على مستوى عالٍ، ما الذي يمكن قوله أكثر من هذا؟ لقد أظهر المنتخب المغربي أداءً رائعًا على المستويين الجماعي والفردي".

يُشار إلى أن المباراة المنتظرة ستقام على استاد المدينة التعليمية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة من مساء الثلاثاء القادم.