إشارة جافي لفينيسيوس واحتفال مدرب أمام بدلاء ريال مدريد .. استفزازات برشلونة تثير الغضب بالكلاسيكو

الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو كانت ساخنة للغاية

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، استفزازت من جانب برشلونة ضد ريال مدريد، بعد أن وصلت النتيجة إلى تقدم البلورجرانا 4-0.

وحسم برشلونة الكلاسيكو لصالحه برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقام جافي الذي شارك كبديل في الدقائق الأخيرة، باستفزاز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث وجه له إشارة بيده بالرقم 4، في إشارة لتقدم برشلونة 4-0 على ريال مدريد.

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ولكن فينيسيوس لم يُصعد الشجار بينه وبين جافي، خاصة بعدما قام الأخير بتدخل عنيف ضده في إحدى الكرات، حيث حدثت مناقشة ساخنة بينهما ولكن دون شجار.

وقبل دقائق من واقعة جافي وفينيسيوس، قام ماركوس سورج أحد مساعدي هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة، بالاحتفال بالهدف الرابع أمام مقاعد بدلاء ريال مدريد، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقام أنشيلوتي بعد نهاية المباراة بالتوجه إلى فليك ليُبدي انزعاجه مما فعله سورج، ليقول للمدرب الألماني: "لم يكن رجلًا نبيلًا"، وهو الأمر الذي وافق عليه مدرب برشلونة.