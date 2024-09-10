جافي يعود لتدريبات برشلونة وفرمان من فليك لتأمين ظهوره مع الفريق

إضافة قوية في ظل الأزمة الحالية بخط الوسط

دفعة قوية تلقاها المدرب هانز فليك، اليوم، الثلاثاء، بعدما تأكدت عودة لاعب الوسط الشاب جافي إلى تدريبات الفريق الأول مرة أخرى.

جافي يعتبر من أهم العناصر التي افتقدها برشلونة على مدار عام 2024، وذلك لتعرضه لإصابة خطيرة في نوفمبر الماضي، أدت لمعاناته من تلف الرباط الصليبي والغضروف المفصلي للركبة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن الموعد المبدئي لعودة صاحب الـ20 سنة كان في شهر نوفمبر القادم، أي بعد عام كامل على إصابته، ولكنه سيعود مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل، وهو ما يعني عودته قبل ذلك بكثير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الشاب لن يقوم بالتدرب بشكل كامل، ولكنه سيتواجد مع باقي اللاعبين لبناء حدته البدنية تدريجيًا، على أن يعود إلى الملاعب خلال الأسابيع المقبلة.

ومن جانبه يفضل هانز فليك والجهازان الفني والطبي لبرشلونة، التعامل بحذر شديد مع عودة جافي وعدم ممارسة أي ضغوط عليه، وذلك لتجنب حدوث أي انتكاسة ممكنة.

وفي حالة عودته خلال شهر سبتمبر الجاري أو في بداية أكتوبر، سيمنح جافي المزيد من القوة لوسط برشلونة، وهو المركز الذي يعاني فيه من عدة إصابات أبرزها الثنائي مارك برنال ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

جدير بالذكر أن جافي شارك في 111 مباراة منذ تصعيده للفريق الأول لبرشلونة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 14 في كل البطولات.